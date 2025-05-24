السبت 2025-05-24 10:44 ص
 

ترامب يوقّع أوامر نووية تغيّر خريطة الطاقة في أمريكا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 
السبت، 24-05-2025 08:14 ص
الوكيل الإخباري-   أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببناء عشرة مفاعلات نووية جديدة في البلاد بحلول عام 2030، وزيادة قدرات محطات الطاقة النووية الحالية.اضافة اعلان


وتنص الوثيقة على أنه "لتعزيز سرعة ونطاق القدرة النووية الجديدة، ينبغي على وزارة الطاقة إعطاء الأولوية للتعاون مع قطاع الطاقة النووية لتسهيل زيادة سعة المفاعلات النووية الحالية بمقدار 5 جيجاواط، وامتلاك 10 مفاعلات كبيرة جديدة قيد الإنشاء بحلول عام 2030".

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الطاقة قد تلقى تعليمات بضمان توفير الموارد اللازمة لإعادة تشغيل محطات الطاقة النووية المغلقة، وزيادة إنتاج محطات الطاقة النووية الحالية، واستكمال بناء محطات جديدة تم تعليقها.

وقد وقع ترامب يوم الجمعة سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى تسريع تطوير الطاقة النووية في الولايات المتحدة، بما في ذلك خفض المتطلبات التنظيمية للمفاعلات الجديدة، وتبسيط "الإجراءات التنظيمية المعقدة"، وتعزيز تعاون الصناعة النووية مع وزارة الدفاع.

روسيا اليوم
 
gnews

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