الخميس 2026-01-08 09:47 ص

ترامب يوقع إعلانا بالانسحاب من 66 منظمة دولية

علم الأميركي أمام مقر البيت الأبيض
علم الأميركي أمام مقر البيت الأبيض
 
الخميس، 08-01-2026 08:26 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الخارجية الاميركية فجر اليوم اسماء منظمات الأمم المتحدة التي قرر الرئيس الاميركي دونالد ترامب الانسحاب منها بحجة انها تتعارض مع المصلحة الوطنية.

وهذه المنظمات هي: إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية؛ المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (اللجنة الاقتصادية لأفريقيا)؛ اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ؛ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا؛ لجنة القانون الدولي؛ الآلية الدولية المتبقية للمحاكم الجنائية؛ مركز التجارة الدولية؛ مكتب المستشار الخاص لشؤون أفريقيا؛ مكتب الممثل الخاص للأمين العام لشؤون الأطفال في النزاعات المسلحة؛ مكتب الممثل الخاص للأمين العام عن العنف الجنسي في النزاعات؛ مكتب الممثل الخاص للأمين العام عن العنف ضد الأطفال؛ لجنة بناء السلام؛ صندوق بناء السلام؛ المنتدى الدائم لشعوب الأصل الأفريقي؛ تحالف الأمم المتحدة للحضارات؛ برنامج الأمم المتحدة التعاوني للحد من الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات في الدول النامية؛ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية؛ صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية؛ الأمم المتحدة للطاقة؛ هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ؛ برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية؛ معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث؛ الأمم المتحدة للمحيطات؛ صندوق الأمم المتحدة للسكان؛ سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية؛ مجلس رؤساء الأجهزة الأممية للتنسيق؛ كلية موظفي الأمم المتحدة؛ الأمم المتحدة للمياه؛ وجامعة الأمم المتحدة.

 
 


