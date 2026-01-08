ترامب يوقع إعلانا بالانسحاب من 66 منظمة دولية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الاميركية فجر اليوم اسماء منظمات الأمم المتحدة التي قرر الرئيس الاميركي دونالد ترامب الانسحاب منها بحجة انها تتعارض مع المصلحة الوطنية.

اضافة اعلان