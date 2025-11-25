ترامب يوقع امراً تنفيذيا بإدراج فروع الإخوان المسلمين – بينها فرع الأردن – على قوائم الإرهاب

07:10 ص

الوكيل الإخباري- وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يوجه بموجبه وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت للبدء بعملية تصنيف فروع معينة من جماعة الإخوان المسلمين كـمنظمات إرهابية أجنبية وإرهابيين عالميين محددين بشكل خاص، مع الإشارة خصوصاً إلى فروع الجماعة فى لبنان ومصر والأردن. اضافة اعلان





كما يلزم القرار الوزيرين «بالتشاور مع النائب العام ومدير الاستخبارات الوطنية، لتقديم تقرير بشأن ما إذا كان سيتم تعيين أى فروع لجماعة الإخوان المسلمين، مثل تلك الموجودة فى لبنان ومصر والأردن».



ووفق ما جاء فى الأمر التنفيذي بحسب ما نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض: « يواجه الرئيس ترامب شبكة الإخوان المسلمين العابرة للحدود الوطنية، التى تغذى الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها فى الشرق الأوسط».