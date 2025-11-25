ترامب يوقع امراً تنفيذيا بإدراج فروع الإخوان المسلمين – بينها فرع الأردن – على قوائم الإرهاب

كما يلزم القرار الوزيرين «بالتشاور مع النائب العام ومدير الاستخبارات الوطنية، لتقديم تقرير بشأن ما إذا كان سيتم تعيين أى فروع لجماعة الإخوان المسلمين، مثل تلك الموجودة فى لبنان ومصر والأردن».
ووفق ما جاء فى الأمر التنفيذي بحسب ما نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض: « يواجه الرئيس ترامب شبكة الإخوان المسلمين العابرة للحدود الوطنية، التى تغذى الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها فى الشرق الأوسط».
