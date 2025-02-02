ترامب يوقع مرسوما حول فرض الرسوم على كندا والمكسيك والصين

بدوره، أوضح مستشار ترامب للتجارة، بيتر نافارو، أن هناك رسوما أقل على منتجات قطاع الطاقة الكندية، تبلغ 10%، مؤكدا أن هذا يشمل توريدات الكهرباء والغاز الطبيعي والنفط ومشتقاته.
وفي هذا السياق أفادت قناة "سي بي سي" الكندية نقلا عن مصدر في حكومة كندا بأن الولايات المتحدة تخطط لتطبيق الرسوم على الصادرات الكندية اعتبارا من 4 فبراير الجاري.
وأشار المصدر إلى أن الرسوم ستكون قائمة حتى تتأكد إدارة ترامب من أن "كندا تبذل كل الجهود الضرورية لمنع تهريب الفينتانيل إلى الولايات المتحدة".
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