ترامب يوقع مرسوما حول فرض الرسوم على كندا والمكسيك والصين

الوكيل الإخباري- وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت على مرسوم حول فرض الرسوم على الصادرات من 3 أكبر شركاء تجاريين للولايات المتحدة، هم كندا والمكسيك والصين.

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