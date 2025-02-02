 
الأحد 2025-02-02 02:25 ص
 

ترامب يوقع مرسوما حول فرض الرسوم على كندا والمكسيك والصين

ترامب
ترامب
الأحد، 02-02-2025 02:04 ص

الوكيل الإخباري-   وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت على مرسوم حول فرض الرسوم على الصادرات من 3 أكبر شركاء تجاريين للولايات المتحدة، هم كندا والمكسيك والصين.

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وينص المرسوم، الذي وقعه ترامب في مار إي لاغو بولاية فلوريدا، يوم السبت، على فرض الرسوم على صادرات كندا والمكسيك بنسبة 25% والصادرات الصينية بنسبة 10%.

بدوره، أوضح مستشار ترامب للتجارة، بيتر نافارو، أن هناك رسوما أقل على منتجات قطاع الطاقة الكندية، تبلغ 10%، مؤكدا أن هذا يشمل توريدات الكهرباء والغاز الطبيعي والنفط ومشتقاته.

وفي هذا السياق أفادت قناة "سي بي سي" الكندية نقلا عن مصدر في حكومة كندا بأن الولايات المتحدة تخطط لتطبيق الرسوم على الصادرات الكندية اعتبارا من 4 فبراير الجاري.

وأشار المصدر إلى أن الرسوم ستكون قائمة حتى تتأكد إدارة ترامب من أن "كندا تبذل كل الجهود الضرورية لمنع تهريب الفينتانيل إلى الولايات المتحدة".

 
gnews

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