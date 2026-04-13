الإثنين 2026-04-13 10:32 م

ترامب: 34 سفينة عبرت مضيق هرمز الأحد

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الإثنين، 13-04-2026 09:39 م

الوكيل الإخباري-  قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن 34 سفينة عبرت مضيق هرمز الأحد.

وأضاف ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال أن هذا أعلى عدد من السفن تعبر منذ بدء "هذا الإغلاق غير المنطقي" للمضيق.

 
 


