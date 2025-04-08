الثلاثاء 2025-04-08 03:05 ص
 

ترامب: 7 أكتوبر كان يوما مروعا وسيذكر كأحد أسوأ أيام التاريخ

ترامب: 7 أكتوبر كان يوما مروعا وسيذكر كأحد أسوأ أيام التاريخ
ترامب
 
الثلاثاء، 08-04-2025 01:29 ص

الوكيل الإخباري-  قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان السابع من أكتوبر (تشرين الأول) كان يوما مروعا وسيذكر كأحد أسوأ أيام التاريخ.

اضافة اعلان


واضاف ان العديد من الأسرى قتلوا في قطاع غزة وسنتمكن من إعادة جثامينهم.


وتابع ان هناك دول مستعدة لاستقبال سكان غزة.

 
gnews

أحدث الأخبار

علم أمريكا وعلم الصين

عربي ودولي الصين ترد على تهديدات ترامب بفرض رسوم إضافية

غزة

فلسطين 9 شهداء بقصف طائرات الاحتلال منزلًا في دير البلح وسط غزة

وظائف

وظائف وظائف شاغرة ومدعوون لاستكمال اجراءات التعيين- اسماء

قصف إسرائيلي على حيي الشجاعية والزيتون شرقي مدينة غزة

فلسطين قصف إسرائيلي على حيي الشجاعية والزيتون شرقي مدينة غزة

ترامب: 7 أكتوبر كان يوما مروعا وسيذكر كأحد أسوأ أيام التاريخ

عربي ودولي ترامب: 7 أكتوبر كان يوما مروعا وسيذكر كأحد أسوأ أيام التاريخ

غزة

فلسطين شهيدان ومصابون في قصف على منزل جنوبي مدينة دير البلح

ترامب يعرب عن استيائه إزاء "القصف الجنوني" الروسي على أوكرانيا

عربي ودولي ترامب يعرب عن استيائه إزاء "القصف الجنوني" الروسي على أوكرانيا

جانب من الحملة

أخبار محلية فعالية ثقافية في السلط لدعم الريادة وتنشيط السياحة



 
 





الأكثر مشاهدة