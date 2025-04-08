ترامب: 7 أكتوبر كان يوما مروعا وسيذكر كأحد أسوأ أيام التاريخ

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان السابع من أكتوبر (تشرين الأول) كان يوما مروعا وسيذكر كأحد أسوأ أيام التاريخ.

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واضاف ان العديد من الأسرى قتلوا في قطاع غزة وسنتمكن من إعادة جثامينهم.