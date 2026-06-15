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ترحيب أممي بالإعلان الأميركي الإيراني بشأن اتفاق السلام

الأمم المتحدة
الامم المتحدة
 
الإثنين، 15-06-2026 08:41 ص

الوكيل الإخباري-    رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فجر اليوم بالإعلان عن اتفاق الولايات المتحدة وإيران على اتفاق سلام ينص على وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإعادة فتح مضيق هرمز، فضلاً عن وضع إطار لمزيد من المفاوضات.

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واعتبر غوتيريش، حسب بيان، ان هذا الأمر يُعد خطوة بالغة الأهمية نحو التسوية السلمية للنزاع، معربا عن عميق تقديره للدور البنّاء الذي اضطلعت به كل من باكستان وقطر ومصر والسعودية وتركيا ودول إقليمية أخرى في دعم المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق السلام.

 
 


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