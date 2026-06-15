ترحيب أممي بالإعلان الأميركي الإيراني بشأن اتفاق السلام

الوكيل الإخباري- رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فجر اليوم بالإعلان عن اتفاق الولايات المتحدة وإيران على اتفاق سلام ينص على وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإعادة فتح مضيق هرمز، فضلاً عن وضع إطار لمزيد من المفاوضات.

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