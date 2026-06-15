ترحيب أممي بالإعلان الأميركي الإيراني بشأن اتفاق السلام

واعتبر غوتيريش، حسب بيان، ان هذا الأمر يُعد خطوة بالغة الأهمية نحو التسوية السلمية للنزاع، معربا عن عميق تقديره للدور البنّاء الذي اضطلعت به كل من باكستان وقطر ومصر والسعودية وتركيا ودول إقليمية أخرى في دعم المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق السلام.
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