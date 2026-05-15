ترحيب أممي بتمويل أميركي إضافي بقيمة 1.8 مليار دولار للعمليات الإنسانية

أنطونيو غوتيريش
الجمعة، 15-05-2026 12:39 ص

الوكيل الإخباري-   رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، بإعلان الولايات المتحدة تخصيص مبلغ إضافي قدره 1.8 مليار دولار لتمويل العمليات الإنسانية.

وقال غوتيريش، إن هذا الالتزام سيتيح للعاملين في المجال الإنساني الوصول إلى ملايين الأشخاص في خضم الأزمات الأكثر إلحاحا، لتقديم الدعم المنقذ للأرواح.


ورحب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، بإعلان الولايات المتحدة عن تقديم ذلك الدعم الإضافي.

 
 


