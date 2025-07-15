ترقب أمريكي لرد فعل بوتين على قرارت ترامب حول تسليح كييف

وقال ويتاكر خلال مقابلة على قناة "فوكس نيوز": "من الواضح أن (بوتين) سيرد، ليس فقط على حقيقة أن الأسلحة الأمريكية أصبحت متاحة بسهولة للأوكرانيين، على حساب أوروبا، ولكنه سيرد أيضا على الرسوم المفروضة على الصين والهند وغيرهما ممن يشترون النفط الروسي".
ووفقا لويتاكر، فإن قرار ترامب بتزويد كييف بالأسلحة على حساب الأوروبيين سيكون "خطوة عظيمة" لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وقال ترامب للصحفيين بعد اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته في البيت الأبيض إن أوكرانيا ستتلقى قريبا 17 صاروخ "باتريوت" من دولة لا تحتاجها حاليا. ومع ذلك، لم يكن واضحا من تصريح ترامب ما إذا كان يشير إلى المجمع الدفاعي الكامل.
وفي وقت سابق، وعد ترامب بإرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، مؤكدا أنه كان يتحدث في المقام الأول عن وسائل "دفاعية". وأكد موقع "أكسيوس" في ذلك الوقت أن ترامب وعد بإرسال عشرة صواريخ "باتريوت" الاعتراضية المضادة للطائرات إلى أوكرانيا على الفور.
من جهته، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعًا لروسيا. وشدد الوزير على أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة. وأكد الكرملين أن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
-
أخبار متعلقة
-
الدفاع الأمريكية تعلن توقيع عقود مع شركات الذكاء الاصطناعي
-
سوريا .. المجلس العسكري في السويداء يصدر بياناً عن الأحداث الأخيرة في المحافظة
-
وزير الداخلية التونسي: نخوض حربا معلنة وبلا هوادة ضد المخدرات
-
رئيس مكافحة كورونا في مصر: المتحور نيمبوس لم يُرصد في البلاد حتى الآن
-
النائبة الأمريكية تايلور غرين تعارض أي دعم أمريكي لأوكرانيا
-
إيران: لا مفاوضات إذا أصرّت واشنطن على وقف التخصيب
-
البنتاغون يرفض توضيح تصريحات ترامب حول تقديم أنظمة "باتريوت" لأوكرانيا
-
وزير الدفاع الإيراني: لا نثق بوقف إطلاق النار مع إسرائيل