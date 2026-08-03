الإثنين 2026-08-03 08:48 م

ترقب لانطلاق المفاوضات التي أعلن عنها ترامب في ظل نفي إيراني

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أرشيفية
 
الإثنين، 03-08-2026 07:38 م

الوكيل الإخباري- وفق تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنطلق اليوم الاثنين المباحثات العاجلة والمشروطة بين الولايات المتحدة وإيران لكسر حلقة التهديد الملتهبة.

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وجاء هذا المسار عقب قرار ترامب إرجاء هجوم عسكري مشترك مع إسرائيل وصفه بأنه "الأضخم والأعنف منذ الحرب العالمية الثانية"، زاعماً أن التأجيل جاء استجابةً لوساطة الحلفاء وطلب طهران التوصل لـ"صفقة سريعة".

 
 


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