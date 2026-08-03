ترقب لانطلاق المفاوضات التي أعلن عنها ترامب في ظل نفي إيراني

وجاء هذا المسار عقب قرار ترامب إرجاء هجوم عسكري مشترك مع إسرائيل وصفه بأنه "الأضخم والأعنف منذ الحرب العالمية الثانية"، زاعماً أن التأجيل جاء استجابةً لوساطة الحلفاء وطلب طهران التوصل لـ"صفقة سريعة".
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