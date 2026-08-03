ترقب لانطلاق المفاوضات التي أعلن عنها ترامب في ظل نفي إيراني

الوكيل الإخباري- وفق تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنطلق اليوم الاثنين المباحثات العاجلة والمشروطة بين الولايات المتحدة وإيران لكسر حلقة التهديد الملتهبة.

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