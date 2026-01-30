تركيا: أردوغان أبلغ نظيره الإيراني استعداد أنقرة للتوسط بين طهران وواشنطن

12:47 م

الوكيل الإخباري- قالت الرئاسة التركية، إن الرئيس طيب أردوغان أبلغ نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، في اتصال الجمعة، أن تركيا مستعدة للاضطلاع بدور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة لتخفيف التوتر بين البلدين.





وأضافت الرئاسة في بيان نشر على منصة "إكس": "شدد الرئيس أردوغان على أن تركيا مستعدة لتولي دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة لتخفيف التوتر وحل القضايا".



وأشارت إلى أن أردوغان سيستقبل أيضا وزير الخارجية الإيراني الذي يزور تركيا لإجراء محادثات مع نظيره التركي.

