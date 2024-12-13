 
السبت 2024-12-14 12:19 ص
 

تركيا: أقنعنا روسيا وإيران بعدم التدخل عسكريا لدعم الأسد

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
الجمعة، 13-12-2024 11:42 م
الوكيل الإخباري-   أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة أن بلاده أقنعت روسيا وإيران بعدم التدخل عسكريا في سوريا خلال هجوم الفصائل المعارضة والذي أفضى الى إسقاط بشار الأسد.اضافة اعلان


وقال هاكان فيدان في مقابلة مباشرة عرضتها قناة "إن تي في" التركية الخاصة إن "الأمر الأكثر أهمية قضى بالتحدث الى الروس والإيرانيين والتأكد من أنهم لن يتدخلوا عسكريا في المعادلة. لقد تحدثنا الى الروس والإيرانيين وقد تفهموا".

وأضاف "بهدف الإقلال قدر الإمكان من الخسائر في الأرواح، جهدنا لتحقيق الهدف من دون سفك دماء عبر مواصلة مفاوضات محددة الهدف مع لاعبَين اثنين مهمين قادرين على استخدام القوة".

واعتبر الوزير التركي أنه لو تلقّى الأسد دعم روسيا وإيران، لكان "انتصار المعارضة استغرق وقتا طويلا، وكان هذا الأمر سيكون دمويا".

وأوضح أن "الروس والايرانيين رأوا أن هذا الأمر لم يعد له أي معنى. الرجل الذي استثمروا فيه لم يعد رجلا (يستحق) الاستثمار. فضلا عن ذلك، فإن الظروف في المنطقة وكذلك الظروف في العالم لم تعد هي نفسها".

ووفق فيدان اليوم فإن السفارة التركية في دمشق ستستأنف عملها غداً السبت، مضيفا أن الوفد الدبلوماسي توجه إلى سوريا.

وشدد أنه "نريد رؤية سوريا خالية من الإرهاب ولا تلقى الأقليات فيها معاملة سيئة. نريد حكومة شاملة في سوريا".

وذكر فيدان أن عدد السوريين العائدين إلى بلادهم من تركيا سيزيد تدريجيا مع استقرار سوريا.
واعتبر أن القضاء على وحدات حماية الشعب هدف استراتيجي لتركيا.

وإثر هجوم استمر أحد عشر يوما، تمكنت الفصائل السورية المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الأحد الماضي من إسقاط الأسد الذي فرّ إلى روسيا مع عائلته، بحسب وكالات الأنباء الروسية.

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أسواق ومال الأسهم الأوروبية تتراجع وتنهي سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

عربي ودولي تركيا: أقنعنا روسيا وإيران بعدم التدخل عسكريا لدعم الأسد

بشار الأسد

عربي ودولي تفاصيل تكشف لأول مرة عن الخطة المُحكمة لإسقاط الأسد

الفنان سامي المصري

فن ومشاهير سامر المصري يتحدث عن تهديدات "المساج وصيدنايا" بسوريا

مبنى الكرملين

عربي ودولي الكرملين: روسيا لا تسعى إلى هدنة بل إلى سلام دائم في أوكرانيا

حبوب الكبتاجون - ارشيفية

عربي ودولي مصانع الكبتاغون على مرأى الجميع بعد انهيار نظام الأسد

جانب من الزيارة

شؤون برلمانية كتلة "عزم" النيابية تزور دارات سمير شما للاطمئنان على المسنين المتضررين

لقطة من الفيديو الذي نشره الفنان دريد لحام

فن ومشاهير بعد سنوات من تأييد الأسد .. دريد لحام يوجه رسالة للشعب السوري - فيديو



 




الأكثر مشاهدة