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تركيا.. اجتماع حول إعادة إعمار سوريا وسبل تعزيز الاقتصاد والتجارة معها

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 08-01-2025 02:30 ص

الوكيل الإخباري-   التقى وزير التجارة التركي عمر بولاط يوم الثلاثاء ممثلي منظمات المجتمع المدني التركية لمناقشة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع سوريا التي دشنت عهدا جديدا عقب إسقاط نظام بشار الأسد.

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وأفاد بيان صادر عن وزارة التجارة بأن عمر بولاط عقد اجتماعا تشاوريا حول سوريا في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة مع مسؤولين وممثلين عن 16 غرفة ومنظمة غير حكومية عاملة في مجال الاقتصاد والتجارة.

وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش قضايا إعادة بناء وإعمار سوريا وسبل تعزيز الاقتصاد والتجارة معها، لافتا إلى أن "الاجتماع أكد على أن أولوية تركيا الكبرى خلال الفترة الجديدة في سوريا هي إقامة وحدة وطنية مستدامة ترسخ الأمن والسلام وإعادة بناء الدولة في أقرب وقت ممكن".

وأضاف البيان أن "البنيتين التحتية والفوقية في سوريا تعرضتا لأضرار بالغة خلال الحرب الأهلية"، مردفا: "إدراكا للصعوبات التي يمر بها الشعب السوري، سيتم خلال الفترة الجديدة إيلاء أهمية كبيرة للمساعدات الإنسانية والتجارة والاستثمار وإعادة الإعمار، بما يراعي العلاقات الأخوية بين الشعبين".

 
gnews

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