تركيا.. اجتماع حول إعادة إعمار سوريا وسبل تعزيز الاقتصاد والتجارة معها

وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش قضايا إعادة بناء وإعمار سوريا وسبل تعزيز الاقتصاد والتجارة معها، لافتا إلى أن "الاجتماع أكد على أن أولوية تركيا الكبرى خلال الفترة الجديدة في سوريا هي إقامة وحدة وطنية مستدامة ترسخ الأمن والسلام وإعادة بناء الدولة في أقرب وقت ممكن".
وأضاف البيان أن "البنيتين التحتية والفوقية في سوريا تعرضتا لأضرار بالغة خلال الحرب الأهلية"، مردفا: "إدراكا للصعوبات التي يمر بها الشعب السوري، سيتم خلال الفترة الجديدة إيلاء أهمية كبيرة للمساعدات الإنسانية والتجارة والاستثمار وإعادة الإعمار، بما يراعي العلاقات الأخوية بين الشعبين".
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