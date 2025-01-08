تركيا.. اجتماع حول إعادة إعمار سوريا وسبل تعزيز الاقتصاد والتجارة معها

الوكيل الإخباري- التقى وزير التجارة التركي عمر بولاط يوم الثلاثاء ممثلي منظمات المجتمع المدني التركية لمناقشة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع سوريا التي دشنت عهدا جديدا عقب إسقاط نظام بشار الأسد.

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