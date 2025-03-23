تركيا.. الادعاء يطالب بسجن رئيس بلدية إسطنبول انتظارا لمحاكمته

وألقي القبض على إمام أوغلو، وهو شخصية معارضة بارزة ومنافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الماضي.
ونفى إمام أوغلو بشدة التهم المنسوبة إليه، واصفا إياها بأنها "اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها".
وقال إمام أوغلو في بيان أصدرته إدارة مدينته عقب استجواب الشرطة: "الاتهامات غير الأخلاقية التي لا أساس لها الموجهة ضدي ترمي إلى تقويض مكانتي ومصداقيتي".
ونفى أكرم إمام أوغلو التهم وقال إنها مبنية على تقارير "ملفقة".
وتم احتجاز أكرم إمام أوغلو يوم الأربعاء الماضي، بتهمة "الانتماء لمنظمة إجرامية" و"الرشوة" و"الاحتيال" و"التلاعب بعطاءات" ودعم "حزب العمال الكردستاني"، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.
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