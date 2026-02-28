الأحد 2026-03-01 12:20 ص

تركيا: التصعيد في المنطقة يعرض الاستقرار العالمي للخطر

السبت، 28-02-2026 09:38 م
الوكيل الإخباري- حذّرت تركيا من أن التطورات التي بدأت بهجوم إسرائيل والولايات المتحدة على إيران واستمرت مع استهداف الأخيرة لدول أخرى من شأنها أن تعرض الاستقرار العالمي للخطر، داعية الأطراف إلى وقف الهجمات في أقرب وقت.اضافة اعلان


ووفقا لـ (الأناضول)، شدد بيان نشرته وزارة الخارجية التركية بشأن التطورات في المنطقة، على أن التطورات المستمرة من شأنها أن تعرّض مستقبل المنطقة والاستقرار العالمي للخطر.

وأضافت: "نشعر بقلق عميق إزاء كل عمل يخالف القانون الدولي ويهدد حياة المدنيين الأبرياء، وندين الاستفزازات التي قد تؤدي إلى تصاعد العنف". وتابعت: "ندعو الأطراف إلى وقف الهجمات في أقرب وقت ممكن"، ودعت لضرورة حل القضايا في المنطقة بالطرق السلمية.
 
 


