تركيا.. القبض على 282 شخصا على صلة بـ"العمال الكردستاني"

وقال الوزير التركي في بيان اليوم الثلاثاء، إن " 282 شخصا تم اعتقالهم، بتهمة النشاط ضمن الهياكل السياسية والمالية لتنظيم حزب العمال الكردستاني وتمويله ومساعدته في تجنيد أعضاء له ونشر مطبوعات محظورة".
وأوضح أن بعض الموقوفين خلال العمليات الأمنية شاركوا في مظاهرات عنيفة، ومارسوا الدعاية لصالح التنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى صدور أحكام بالسجن بحق عدد من الموقوفين المطلوبين للعدالة.
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