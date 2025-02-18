تركيا.. القبض على 282 شخصا على صلة بـ"العمال الكردستاني"

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا القبض على 282 شخصا بتهمة ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني، في عملية أمنية شملت 51 ولاية.



وقال الوزير التركي في بيان اليوم الثلاثاء، إن " 282 شخصا تم اعتقالهم، بتهمة النشاط ضمن الهياكل السياسية والمالية لتنظيم حزب العمال الكردستاني وتمويله ومساعدته في تجنيد أعضاء له ونشر مطبوعات محظورة".

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وأوضح أن بعض الموقوفين خلال العمليات الأمنية شاركوا في مظاهرات عنيفة، ومارسوا الدعاية لصالح التنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى صدور أحكام بالسجن بحق عدد من الموقوفين المطلوبين للعدالة.