تركيا تأمل بأن يتم في نهاية المطاف لقاء بين بوتين وزيلينسكي

وأشار المصدر، في حديث لمراسل نوفوستي، إلى أنه لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن مثل هذا اللقاء.
في وقت سابق، أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة نوفوستي بأنه من المقرر عقد اجتماع بين الوفدين الروسي والأوكراني يوم الاثنين في قصر سيراجان بإسطنبول الساعة 13:00 بتوقيت موسكو. ومن المتوقع أن يلقي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان كلمة افتتاحية في المفاوضات.
وأضاف المصدر الرئاسي التركي: "نأمل بأن تؤدي هذه المفاوضات في النهاية إلى هذا اللقاء (بين بوتين وزيلينسكي). ولكن من السابق لأوانه الحديث عن ذلك".
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن لقاء بين بوتين وزيلينسكي ممكن، لكن مثل هذا اللقاء يجب أن يكون نتيجة لاتفاقيات محددة بين الوفدين في مجالات مختلفة.
وكان فيدان قد نوه في وقت سابق بإمكانية عقد قمة بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي، للتوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام في أوكرانيا.
وأفاد مكتب رئيس الدولة التركية في وقت سابق، بأن أردوغان أعرب خلال اتصال هاتفي مع زيلينسكي قبل المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، عن أمله في عقد لقاء بين الرئيس بوتين وزيلينسكي.
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