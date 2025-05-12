تركيا تحض أوكرانيا وروسيا على الاجتماع "في أسرع وقت"

05:39 م

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الوكيل الإخباري- حض وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الاثنين، روسيا وأوكرانيا على الاجتماع "في أسرع وقت ممكن" و"إعلان وقف إطلاق النار" بعد أن دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى لقائه شخصيا في اسطنبول. اضافة اعلان





وقال الوزير للصحافيين "ندعو الطرفين إلى الاجتماع في أسرع وقت ممكن وإعلان وقف إطلاق النار. نأمل أن يتحقق ذلك، وهذا ما نعمل من أجله".