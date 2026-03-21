تركيا تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

السبت، 21-03-2026 10:10 م
الوكيل الإخباري-  أدانت تركيا تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب تكثيف الأنشطة الاستيطانية، والضغوط التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين.


وبحسب وكالة الأناضول، قالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها اليوم السبت، "ندين تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة، وتكثيف الأنشطة الاستيطانية، والضغوط التي تمارسها قوات الأمن الإسرائيلية على الفلسطينيين".

وأشارت إلى ضرورة وضع حد لممارسات الضم التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي، وتهدف إلى تقويض حل الدولتين، الذي يعد مفتاح السلام الدائم في المنطقة، وكذلك "لإرهاب" المستوطنين الذي يستهدف الحقوق الأساسية للفلسطينيين، وعلى رأسها الحق في الحياة.

وأكدت الوزارة، أن ذلك "يُعد ضرورة أساسية سواء من حيث القانون الدولي أو من أجل استقرار المنطقة".
 
 


توضيح هام من وكالة الطاقة الذرية حول مفاعل ديمونا

