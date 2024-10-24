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تركيا ترفع مستوى الإنذار في المطارات عقب هجوم أنقرة الإرهابي

جانب من التعزيزات الأمنية
جانب من التعزيزات الأمنية
الخميس، 24-10-2024 01:51 م

الوكيل الإخباري- رفعت تركيا مستوى الإنذار في المطارات عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر شركة الصناعات الجوية والفضائية "توساش" بمقاطعة قازان في العاصمة أنقرة.

وقال مصدر من مطار إيسنبوغا الدولي في أنقرة لوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس: "تم اتخاذ تدابير أمنية إضافية في المطار عقب الهجوم على مقر شركة توساش".

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فيما أكد مصدر من قسم الأمن في مطار أنطاليا الدولي على أن سلطات الأمن اتخذت التدابير الأمنية اللازمة عقب الهجوم الإرهابي في أنقرة.

وأصدر مطار صبيحة كوكجن الدولي في إسطنبول بيانا أوصى فيه الركاب بالقدوم إلى المطار قبل 3 ساعات على الأقل بسبب التدابير الإضافية المتخذة في المطارات.


وذكرت وسائل إعلام تركية أن المديرية العامة للطيران المدني أصدرت إنذارا برتقاليا في جميع المطارات بتركيا ضد هجمات إرهابية محتملة، عقب الهجوم الذي استهدف مقر شركة "توساش".


وبناء على قرار المديرية العامة للطيران المدني تم تشديد الإجراءات الأمنية في المطارات.


وتعرض مقر شركة الصناعات الجوية والفضائية "توساش" بأنقرة، أمس الأربعاء، لهجوم مسلح سبقه انفجار، أودى بحياة 5 أشخاص وإصابة 22 آخرين، اثنان منهما في حالة خطيرة، إضافة إلى مقتل منفذي الهجوم.

 

RT

 
gnews

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