تركيا تستيقظ على حادث أمني خطير في مدرسة ثانوية - فيديو

ووقع إطلاق النار في مدرسة "أحمد كويونجو" المهنية والتقنية الثانوية الواقعة في شارع "روشتو كوجوك" بمنطقة سيفيريك التابعة لولاية شانلي أورفا.
وأفادت وسائل إعلام تركية بأن شخصًا اقتحم المدرسة الثانوية ببندقية صيد وأطلق النار عشوائيًا، مما أسفر عن إصابة 16 شخصًا بينهم طلاب.
📍 Şanlıurfa Siverek’te elinde av tüfeğiyle liseye giren kimliği belirsiz bir kişi, sınıflara ve koridorlara rastgele ateş açtı— Gerçek Gündem (@gercekgundem) April 14, 2026
🔴 Aralarında öğrencilerin de bulunduğu 7 kişi yaralanırken, okulun içinde barikat kuran saldırganı etkisiz hale getirmek için Özel Harekat timleri… pic.twitter.com/RQiId6ngME
أخبار متعلقة
-
بريطانيا وفرنسا تترأسان الجمعة مؤتمراً بشأن مضيق هرمز
-
تركيا تنفي تهديد أردوغان "باجتياح إسرائيل"
-
إسرائيل: صفارات إنذار في منطقة كيدمات جنوب الجولان
-
روسيا والصين ينسقان مواقفهما بشأن الصراع في الشرق الأوسط
-
سي إن إن: روبيو ينضم إلى المحادثات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن
-
رويترز: جولة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران في إسلام آباد هذا الأسبوع
-
قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إلى تل أبيب
-
إيران: خسائر الحرب الأولية تبلغ 270 مليار دولار