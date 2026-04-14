الثلاثاء 2026-04-14 01:28 م

تركيا تستيقظ على حادث أمني خطير في مدرسة ثانوية - فيديو

الثلاثاء، 14-04-2026 11:52 ص
الوكيل الإخباري-   أصيب 16 شخصًا، اليوم الثلاثاء، إثر هجوم مسلح على مدرسة ثانوية في محافظة أورفا جنوب شرقي تركيا.اضافة اعلان


ووقع إطلاق النار في مدرسة "أحمد كويونجو" المهنية والتقنية الثانوية الواقعة في شارع "روشتو كوجوك" بمنطقة سيفيريك التابعة لولاية شانلي أورفا.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن شخصًا اقتحم المدرسة الثانوية ببندقية صيد وأطلق النار عشوائيًا، مما أسفر عن إصابة 16 شخصًا بينهم طلاب.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

ل

ب

الأكثر مشاهدة