تركيا تشدد الإجراءات على التحويلات البنكية الكبيرة لتعقب التحركات النقدية

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر مصرفي تركي بأن البنوك التركية فرضت على عملائها اعتبارا من اليوم تقديم إقرارات حول مصدر ووجهة الحوالات التي تتجاوز قيمتها 4650 دولارا.

اضافة اعلان

وقال المصدر لوكالة "نوفوستي": "دخلت اليوم حيّز التنفيذ لوائح جديدة تخص التحويلات بين الحسابات البنكية. فخلال اليوم الواحد، في حال قام العميل بتحويل مبالغ إجمالية تتجاوز 200000 ليرة تركية (ما يعادل نحو 4650 دولارا وفق سعر الصرف الحالي)، عبر الخدمات المصرفية عبر الهاتف أو الإنترنت أو ماكينات الصراف الآلي، فسيتلقى إشعارا يطلب منه تقديم شرح مفصل عن طبيعة التحويل".