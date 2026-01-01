الخميس 2026-01-01 02:01 م

تركيا تشدد الإجراءات على التحويلات البنكية الكبيرة لتعقب التحركات النقدية

وأوضح المصدر أن القاعدة الجديدة تنطبق ليس فقط على التحويلات عبر التطبيقات المصرفية والإنترنت بل أيضا على التحويلات التي تتم من خلال ماكينات الصراف الآلي. وأضاف أن في حال كانت قيمة التحويلات التي يجري
تعبيرية
الخميس، 01-01-2026 12:17 م

الوكيل الإخباري-   أفاد مصدر مصرفي تركي بأن البنوك التركية فرضت على عملائها اعتبارا من اليوم تقديم إقرارات حول مصدر ووجهة الحوالات التي تتجاوز قيمتها 4650 دولارا.

اضافة اعلان

 

وقال المصدر لوكالة "نوفوستي": "دخلت اليوم حيّز التنفيذ لوائح جديدة تخص التحويلات بين الحسابات البنكية. فخلال اليوم الواحد، في حال قام العميل بتحويل مبالغ إجمالية تتجاوز 200000 ليرة تركية (ما يعادل نحو 4650 دولارا وفق سعر الصرف الحالي)، عبر الخدمات المصرفية عبر الهاتف أو الإنترنت أو ماكينات الصراف الآلي، فسيتلقى إشعارا يطلب منه تقديم شرح مفصل عن طبيعة التحويل".

 

وأوضح المصدر أن القاعدة الجديدة تنطبق ليس فقط على التحويلات عبر التطبيقات المصرفية والإنترنت بل أيضا على التحويلات التي تتم من خلال ماكينات الصراف الآلي.

وأضاف أن في حال كانت قيمة التحويلات التي يجريها العميل خلال يوم واحد تتراوح بين 2 مليون و20 مليون ليرة تركية (أي ما بين 46500 و465000 دولارا أمريكيا)، سيكون مطالَبا بتعبئة "نموذج إقرار العمليات النقدية".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

براميل نفط معدّة للتصدير

أسواق ومال النفط يسجل خسائر سنوية تقارب 20% في 2025

فيديو- الضباب يلف بعض مناطق المملكة الأربعاء

الطقس الأرصاد: مدى الرؤية في رأس منيف أقل من 50 مترا

كشف تقرير لغرفة صناعة الأردن، عن أن صادرات قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل تصل إلى أسواق 112 دولة حول العالم. وعدّد التقرير، أبرز الدول التي تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات القطاع وفي مقدم

اقتصاد محلي صادرات قطاع الصناعات الكيماوية تصل إلى 112 دولة

غ

تكنولوجيا لمواجهة هجمات خفية.. تحديث أمني جديد لـ ChatGPT

الأمم المتحدة تعيد فرض العقوبات على إيران

عربي ودولي مسؤول إسرائيلي: نرصد حدثا خطيرا في إيران

ق

فن ومشاهير تخليداً لمسيرتها.. منزل أم كلثوم يتحول إلى متحف - صور

ف

فن ومشاهير إليسا تثير جدلاً بإطلالتها في حفل رأس السنة بمصر - فيديو

الاتحاد الأوروبي

عربي ودولي قبرص تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي



 






الأكثر مشاهدة