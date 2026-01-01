تركيا تشدد الإجراءات على التحويلات البنكية الكبيرة لتعقب التحركات النقدية

وأضاف أن في حال كانت قيمة التحويلات التي يجريها العميل خلال يوم واحد تتراوح بين 2 مليون و20 مليون ليرة تركية (أي ما بين 46500 و465000 دولارا أمريكيا)، سيكون مطالَبا بتعبئة "نموذج إقرار العمليات النقدية".
