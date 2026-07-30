تركيا تعلن السيطرة على حرائق غابات في 3 ولايات - فيديو

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الزراعة والغابات التركي "إبراهيم يوماقلي" السيطرة الكاملة على حرائق الغابات التي اندلعت في ولايات "باليكسير وتشناق قلعة وأنطاليا".



وأوضح أن فرق الإطفاء تعاملت مع 115 حريقًا منذ أمس، وتمكنت من السيطرة على 110 منها، فيما تواصل عملياتها البرية والجوية لإخماد الحرائق المتبقية.



وأشار إلى مشاركة "21 طائرة و69 مروحية ونحو 500 عربة إطفاء وأكثر من 3500 رجل إطفاء" في عمليات مكافحة الحرائق، محذرًا من أن ارتفاع الحرارة وشدة الرياح وانخفاض الرطوبة تزيد من خطر اندلاع الحرائق، ودعا المواطنين الأتراك إلى تجنب إشعال النيران في المناطق الغابية أو القيام بأي نشاط قد يتسبب في اندلاع الحرائق.

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