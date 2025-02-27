تركيا تعلن تعيين ملحق عسكري لها في سوريا

كما كشفت المصادر عن زيارة وفد فني تركي إلى سوريا خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.
وأوضحت المصادر التركية أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المبذولة لضمان الأمن والاستقرار الدائمين في سوريا، وتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية السورية عبر تعاون وتنسيق وثيق مع الإدارة السورية الجديدة.
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