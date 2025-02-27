 
الخميس 2025-02-27 03:18 م
 

تركيا تعلن تعيين ملحق عسكري لها في سوريا

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أرشيفية
الخميس، 27-02-2025 03:03 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس تعيين ملحق عسكري تركي في سوريا سيلتحق بعمله في أقرب وقت ممكن.

كما كشفت المصادر عن زيارة وفد فني تركي إلى سوريا خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.

وأوضحت المصادر التركية أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المبذولة لضمان الأمن والاستقرار الدائمين في سوريا، وتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية السورية عبر تعاون وتنسيق وثيق مع الإدارة السورية الجديدة.

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وأكدت المصادر أن تركيا تدعم سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وأنه "لا مكان لأي تنظيم إرهابي على الأراضي السورية"، مشيرة إلى استمرار الجهود التركية في مكافحة الإرهاب بعزم وإصرار.

 

RT

 
gnews

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