تركيا: تعليق عبور المسافرين برحلات اليوم الواحد على الحدود الإيرانية

وصرح الوزير عمر بولات، في بيان نُشر على موقع إكس بأن إيران تسمح لمواطنيها بالدخول عبر تركيا، مضيفا أن حركة الشحن التجاري عبر المنافذ الثلاثة مستمرة وفق ضوابط صارمة.
وقال بولات "تواصل جميع وحداتنا أداء مهامها بأقصى درجات التأهب لضمان استمرار خدمات العبور الحدودي التركي وحركة التجارة بسلاسة".
