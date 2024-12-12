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تركيا تعين قائما بالأعمال لسفارتها في دمشق مؤقتا

العاصمة السورية دمشق
العاصمة السورية دمشق
الخميس، 12-12-2024 11:48 م
الوكيل الإخباري-   قالت وكالة الأناضول للأنباء الخميس، إن وزارة الخارجية التركية عينت قائما بالأعمال مؤقتا في سفارتها بدمشق.اضافة اعلان


وأغلقت تركيا سفارتها في دمشق عام 2012.

وكان وفد تركي قطري قد وصل إلى دمشق، الخميس، ضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن ورئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان الكعبي برفقة فريق استشاري موسّع، وفقا لـ وزارة الإعلام السورية.
 
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