 
الإثنين 2025-01-06 10:25 ص
 

تركيا تفتح تحقيقا ضد رئيس بلدية بتهمة التمييز ضد السوريين

ا
سيارة شرطة تركية
الإثنين، 06-01-2025 08:17 ص

الوكيل الإخباري- أعلن وزير العدل التركي يلماز تونتش أمس الأحد، فتح تحقيق ضد رئيس بلدية مدينة بولو التركية تانجو أوزجان، بعد اعترافه باتخاذ عدد من القرارات التمييزية ضد السوريين.

وقال تونتش في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "فتح مكتب المدعي العام في بولو تحقيقا ضد رئيس البلدية تانجو أوزجان فيما يتعلق بتصريحاته بشأن المواطنين السوريين".

اضافة اعلان


وقال أوزجان على إحدى القنوات التلفزيونية هذا الأسبوع إنه "ألغى بشكل غير قانوني تصاريح عمل السوريين".


وأضاف: "لو كان السوريون قد بدأوا في رفع دعوى قضائية، لكان بإمكانهم كسب القضية. رأيت أنهم لم يغادروا بولو أبدا، لذلك قمت بزيادة تعرفة المياه عليهم بمقدار عشرة أضعاف - وقد تم ذلك أيضا بشكل غير قانوني"، وفي بولو أيضا، تمت زيادة رسوم الزواج خصيصا للسوريين، وإزالة اللافتات باللغة العربية.


وبحسب قناة AHaber التلفزيونية، فقد تم فتح قضية ضد رئيس البلدية بموجب مواد التحريض على الكراهية والتمييز، كما سيطالب مكتب المدعي العام بفتح قضية بتهمة إساءة استخدام السلطة.


واستجاب رئيس البلدية بالفعل على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" للتحقيق الجاري، ووفقا له، فإنه لم يرتكب أي جريمة لكنه دافع فقط عن مصالح الأمة التركية، مضيفا: "الآن لم يبق في بولو سوى عدد قليل من السوريين والعراقيين".


وأفاد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في ديسمبر الماضي، أن معدل عودة السوريين إلى وطنهم من تركيا بعد تغيير السلطة في دمشق ارتفع بنحو سبعة أضعاف.


وبحسب البيانات الحالية، يعيش في تركيا أكثر من مليونين و920 ألف لاجئ سوري.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

الفنان الأردني هاشم الرقاد

فن ومشاهير الأردني هاشم الرقاد الأقرب للقب xfactor

لقطة من الفيديو

فيديو منوع شاهد مراحل صنع خاتم من الذهب الخالص

ا

عربي ودولي الكونغو: إعدام 102 عنصر في عصابات الـ"كولوناس"

بل

أخبار الشركات البنك العربي يدعم حملة "لتزهو مدارسنا " بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد

أرشيفية

عربي ودولي السلطات في إندونيسيا توصي بإغلاق أسواق الماشية بسبب انتشار الحمى القلاعية

قوات أوكرانية

عربي ودولي نظام كييف يستعد لاستفزاز دموي ضد روسيا قبيل تنصيب ترامب

ا

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن؟

أرشيفية

أخبار محلية أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الإثنين



 




الأكثر مشاهدة