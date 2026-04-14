الثلاثاء 2026-04-14 01:29 م

تركيا تنفي تهديد أردوغان "باجتياح إسرائيل"

الوكيل الإخباري- نفت السلطات التركية الادعاءات التي تحدثت عن "تهديد الرئيس رجب طيب أردوغان باجتياح إسرائيل".

وأكدت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية (مركز مكافحة التضليل) أن هذه المزاعيم لا أساس لها من الصحة تماما، مشيرة إلى أن بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي روجت لمعلومات مضللة تهدف إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي.

وأوضحت السلطات في بيان رسمي أن تركيا، بتقاليدها الدولة العريقة، تواصل لعب دور رائد في وقف إراقة الدماء وحماية المدنيين وتحقيق السلام الدائم، لا سيما في منطقتها.

وأضاف البيان: "نتبع نهجا يخفض التصعيد لا يرفعه، وتلتزم تركيا تحت قيادة رئيسنا بقوانين العدل الدولية والدبلوماسية، وتفضل عيش شعوب المنطقة بسلام وأمن ورفاهية دون أي تمييز".


كما كشفت السلطات التركية أن خطابا سابقا للرئيس أردوغان يعود إلى عام 2024 تم تحريفه وإعادة تداوله كأنه جديد من قبل وسائل إعلام بريطانية وإسرائيلية، داعية إلى عدم الانسياق للمحتويات التضليلية التي تشوه صراع تركيا وموقفها الإنساني.

 

سرّ بسيط يحسّن صحة القلب طبيعيا خلال شهرين

