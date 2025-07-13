تركيا توقف رحلاتها إلى العراق والأردن .. وايران تعلق على أنباء إغلاق مجالها الجوي

وفي تطور مفاجئ، أعلن مطار إسطنبول الدولي إلغاء جميع الرحلات الجوية المتجهة إلى إيران والعراق والأردن حتى إشعار آخر، دون تقديم تفاصيل إضافية، بحسب ما نقلته قناة العربية.
بدورها أكدت وسائل إعلام إيرانية أن المجال الجوي في إيران لا يزال مفتوحاً، لكن الرحلات الجوية تُسيّر فقط بين الساعة 5 فجراً و 6 مساءً، وذلك في أعقاب انتهاء الحرب.
ونوهت الى أنه “لا توجد حالياً أي رحلات جوية خلال ساعات الليل، وهذا الإجراء تنظيمي ومعلن مسبقاً، ولا يعني إغلاق المجال الجوي بالكامل.
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