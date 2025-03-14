تركيا توقف 5 أشخاص بتهمة التجسس لصالح إيران

08:36 م

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الوكيل الإخباري- أوقفت السلطات التركية 5 أشخاص متهمين بجمع معلومات عن قواعد عسكرية ومناطق حساسة في تركيا ونقاط مهمة خارجها، ونقلها إلى الاستخبارات الإيرانية. اضافة اعلان





وبحسب المعلومات ، الجمعة، تم توقيف المتهمين، في 3 ولايات تركية، بعد فتح تحقيق من قبل النيابة العامة بإسطنبول.



وتمت العملية بالتعاون مع الاستخبارات التركية حيث ثبت قيام هؤلاء الأشخاص بأعمال "التجسس العسكري والسياسي”.