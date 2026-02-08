تركيا .. ثلاث هزات أرضية قوية متتالية خلال دقيقة واحدة

وفي تفاصيل الهزات:
الهزة الأولى: الساعة 09:41 صباحا، قوة 3.5 درجة ريختر، عمق 8.13 كم.
الهزة الثانية: بعد 10 ثوان، قوة 4.1 درجة، عمق 6.84 كم.
الهزة الثالثة: بعد 10 ثوان أخرى، قوة 4 درجات، عمق 7.87 كم.
وبحسب وسائل إعلام تركية لم يبلغ عن خسائر في الأرواح أو أضرار حتى الآن، رغم حالة الذعر المؤقتة بين السكان، فيما تواصل إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) المراقبة الميدانية.
وكانت المنطقة تعرضت سابقا لزلازل أقوى (6.1 درجة في أغسطس وأكتوبر 2025)، مما يجعلها تحت الترقب المستمر.
