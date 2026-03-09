الإثنين 2026-03-09 05:10 م

تركيا: دفاعات الناتو تسقط ثاني صاروخ منذ بدء الحرب قادم من إيران

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، أن أنظمة الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) اعترضت صاروخا بالستيا أُطلق من إيران بعد دخوله الأجواء التركية، في ثاني حادثة من هذا النوع خلال خمسة أيام.

وقالت الوزارة في بيان إن "مقذوفا بالستيا أُطلق من إيران ودخل المجال الجوي التركي جرى تحييده بواسطة منظومات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف شمال الأطلسي في شرق المتوسط".


وأضافت أن شظايا من المقذوف سقطت في منطقة مفتوحة قرب غازي عنتاب في جنوب البلاد، من دون أن تسفر عن إصابات.

 
 


