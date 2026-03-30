تركيا: دفاعات حلف الأطلسي أسقطت صاروخا إيرانيا دخل المجال الجوي

الإثنين، 30-03-2026 06:53 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع التركية الاثنين، أن صاروخا باليستيا قادما من إيران دخل المجال الجوي التركي قبل أن تسقطه أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف شمال الأطلسي المنتشرة في شرق البحر المتوسط.اضافة اعلان


وهذا الحادث هو الرابع من نوعه منذ اندلاع الحرب مع إيران بعد ثلاث عمليات اعتراض سابقة نفذتها أنظمة حلف شمال الأطلسي في وقت سابق هذا الشهر، مما دفع أنقرة إلى الاحتجاج وتحذير طهران.
 
 


علم تركيا.

