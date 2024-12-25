تركيا.. رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30 بالمئة

الوكيل الإخباري- أعلنت تركيا يوم الثلاثاء رفع الحد الأدنى الصافي للأجور في البلاد بنسبة 30 بالمئة ليصل إلى 22 ألفا و104 ليرات تركية مايعادل نحو 630 دولارا، اعتبارا من بداية عام 2025.

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وأوضح وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد إيشيق هان، في ختام الاجتماع الرابع للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، التي تضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأرباب العمل، أن الحد الأدنى الصافي للأجور الشهرية في البلاد تم رفعه من 17002 إلى 22104 ليرات.