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تركيا.. رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30 بالمئة

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 25-12-2024 02:00 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت تركيا يوم الثلاثاء رفع الحد الأدنى الصافي للأجور في البلاد بنسبة 30 بالمئة ليصل إلى 22 ألفا و104 ليرات تركية مايعادل نحو 630 دولارا، اعتبارا من بداية عام 2025.

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وأوضح وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد إيشيق هان، في ختام الاجتماع الرابع للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، التي تضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأرباب العمل، أن الحد الأدنى الصافي للأجور الشهرية في البلاد تم رفعه من 17002 إلى 22104 ليرات.

 

وأشار إيشيق هان إلى أن القرار يبدأ سريانه اعتبارا من مطلع عام 2025.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أقر في 28 ديسمبر 2023 رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة بلغت 49 بالمئة، ليصبح بعد هذا القرار 17002 ليرة تركية لعام 2024.

ويعمل نحو 7 ملايين شخص بالحد الأدنى للأجور في سوق العمل التركية، وفق بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي.

ويصل عدد من يتقاضون رواتب تتراوح ما بين الحد الأدنى للأجور وضعفه إلى 13 مليون شخص.

 
gnews

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