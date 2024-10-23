تركيا: ضحايا في هجوم «إرهابي» على مقر شركة

وأعلن وزير الداخلية التركي عن وقوع هجوم إرهابي على مقر شركة توساش في أنقرة وسقوط ضحايا.
وقالت بعض التقارير الإعلامية إن الهجوم انتحاري. وذكرت الأناضول أن خدمات الطوارئ في طريقها إلى الموقع.
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