 
الأربعاء 2024-10-23 05:16 م
 

تركيا: ضحايا في هجوم «إرهابي» على مقر شركة

تركيا
تركيا
الأربعاء، 23-10-2024 04:57 م
الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية اليوم الأربعاء أن انفجارا قويا وقع في مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش) في أنقرة وأعقبه إطلاق نار في المنطقة.اضافة اعلان


وأعلن وزير الداخلية التركي عن وقوع هجوم إرهابي على مقر شركة توساش في أنقرة وسقوط ضحايا.

وقالت بعض التقارير الإعلامية إن الهجوم انتحاري. وذكرت الأناضول أن خدمات الطوارئ في طريقها إلى الموقع.
 
gnews

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