الأربعاء 2025-11-12 11:44 ص
 

تركيا: مقتل 20 شخصا جراء تحطم طائرة شحن عسكرية في جورجيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية الليلة الماضية، مقتل جميع أفراد طاقم طائرة عسكرية والبالغ عددهم 20 شخصا في حادث تحطم طائرة شحن عسكرية في جورجيا. وبحسب وكالة أنباء الأناضول، تحطمت طائرة شحن عسكرية تركية من
ارشيفية
 
الأربعاء، 12-11-2025 10:40 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع التركية الليلة الماضية، مقتل جميع أفراد طاقم طائرة عسكرية والبالغ عددهم 20 شخصا في حادث تحطم طائرة شحن عسكرية في جورجيا.

وبحسب وكالة أنباء الأناضول، تحطمت طائرة شحن عسكرية تركية من طراز (سي-130) في جورجيا أمس الثلاثاء، بعد إقلاعها من أذربيجان.


وقالت هيئة الطيران الجورجية، إن الاتصال بالطائرة فقد بعد دقائق من دخولها المجال الجوي الجورجي، ولم تصدر الطائرة أي نداء استغاثة.


كما قالت وزارة الداخلية الجورجية، إن الطائرة تحطمت في بلدية "سيجناجي" قرب الحدود الأذربيجانية، مشيرة إلى بدء تحقيق في الحادث.


وأظهرت لقطات فيديو عرضتها وسائل إعلام تركية، الطائرة وهي تدور في الهواء وتترك أثرا من الدخان الأبيض أثناء هبوطها.

 
 
