تركيا: مقتل 20 شخصا جراء تحطم طائرة شحن عسكرية في جورجيا

وبحسب وكالة أنباء الأناضول، تحطمت طائرة شحن عسكرية تركية من طراز (سي-130) في جورجيا أمس الثلاثاء، بعد إقلاعها من أذربيجان.
وقالت هيئة الطيران الجورجية، إن الاتصال بالطائرة فقد بعد دقائق من دخولها المجال الجوي الجورجي، ولم تصدر الطائرة أي نداء استغاثة.
كما قالت وزارة الداخلية الجورجية، إن الطائرة تحطمت في بلدية "سيجناجي" قرب الحدود الأذربيجانية، مشيرة إلى بدء تحقيق في الحادث.
وأظهرت لقطات فيديو عرضتها وسائل إعلام تركية، الطائرة وهي تدور في الهواء وتترك أثرا من الدخان الأبيض أثناء هبوطها.
-
أخبار متعلقة
-
غوتيريش يرحب بنجاح الانتخابات البرلمانية العراقية
-
الشرع يدعو إلى إشراف القوات الأمريكية على دمج "قسد" في الجيش السوري
-
هام للراغبين بالحج.. السعودية تُعلن عن إجراءات جديدة للموسم القادم
-
المحكمة العليا الأميركية تسمح لإدارة ترامب بمواصلة تقليص إعانات الغذاء
-
هيئة الأركان الأوكرانية: تدهور كبير في وضع القوات في زابوروجيه
-
نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية في العراق تتجاوز 55%
-
السودان .. اشتباكات جديدة بين الجيش والدعم السريع
-
3 توغلات إسرائيلية في ريف القنيطرة