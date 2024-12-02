تركيا: من الضروري التوصل لتسوية في سوريا

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماع مع نظيره الإيراني الزائر قال فيدان، إن تركيا تواصل دعم وحدة الأراضي السورية.
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