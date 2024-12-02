 
الإثنين 2024-12-02 06:16 م
 

تركيا: من الضروري التوصل لتسوية في سوريا

تركيا
تركيا
الإثنين، 02-12-2024 05:40 م
الوكيل الإخباري-    قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين، إن أحدث التطورات في سوريا تظهر ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة، مضيفا أن أنقرة مستعدة للمساهمة في أي حوار إذا تطلب الأمر.اضافة اعلان


وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماع مع نظيره الإيراني الزائر قال فيدان، إن تركيا تواصل دعم وحدة الأراضي السورية.
 
gnews

أحدث الأخبار

علم لبنان

عربي ودولي شهيدان جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

تركيا

عربي ودولي تركيا: من الضروري التوصل لتسوية في سوريا

المواطن طارق حبيب

خاص بالوكيل تفاصيل وفاة المواطن طارق حبيب في مستشفى الاميرة بسمة

تعبيرية

شؤون برلمانية نائب يطالب بعودة خدمة العلم والجيش الشعبي

المعايطة يكرّم أوائل الضبّاط المشاركين بالدورات الخارجية

أخبار محلية مدير الأمن العام يكرّم أوائل الضبّاط المشاركين بالدورات الخارجية

وزارة الصحة

أخبار محلية تشكيل لجنة طبية للتحقيق بوفاة مواطن في مستشفى الأميرة بسمة

ا

أسواق ومال جنوب إفريقيا: "بريكس" لا تناقش طرح عملة موحدة لتحل محل الدولار

جانب من الورشة

أخبار محلية المستقلة للانتخاب: اختتام أعمال الورشة التدريبية للقيادات الحزبية الشبابية



 




الأكثر مشاهدة