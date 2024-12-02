تركيا: من الضروري التوصل لتسوية في سوريا

05:40 م

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الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين، إن أحدث التطورات في سوريا تظهر ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة، مضيفا أن أنقرة مستعدة للمساهمة في أي حوار إذا تطلب الأمر. اضافة اعلان





وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماع مع نظيره الإيراني الزائر قال فيدان، إن تركيا تواصل دعم وحدة الأراضي السورية.