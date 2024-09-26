تركيا: نخطط ونحضر لعمليات إجلاء محتملة من لبنان

وقالت مصادر في الوزارة على هامش إحاطة قدمها زكي آق تورك مستشار العلاقات العامة والإعلام في الوزارة في أنقرة: "تمتلك القوات المسلحة التركية القدرة والإمكانات اللازمة لتنفيذ المهام الموكلة إليها من أجل الإجلاء الآمن للمواطنين الأتراك أو الرعايا الأجانب من لبنان، حيث نفذت بنجاح العديد من عمليات الإجلاء من قبل".
وأكدت المصادر أن الوزارة تتابع التطورات في لبنان عن كثب بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مضيفا: "يجري التخطيط والتحضيرات الأولية في نطاق عملية إجلاء محتملة".
وشددت المصادر على أن المساعدات للبنان ستستمر بالتنسيق مع المؤسسات الأخرى، بما يتماشى مع مطالب بيروت والظروف الأمنية".
-
أخبار متعلقة
-
4 شهداء في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
-
إسرائيل تشيع جثمان آخر الجواسيس الإسرائيليين بسجون مصر .. صور
-
الدفاع الروسية تعلن حصيلة جديدة لقتلى قوات كييف في كورسك
-
دولة خليجية تتجه لزيادة أسعار البنزين على الوافدين فقط
-
الهلال الأحمر العراقي يرسل 15 طنا من المساعدات الطبية إلى بيروت
-
الجيش السوداني يشن هجوما عنيفا على الدعم السريع وسط الخرطوم
-
مسؤول إسرائيلي: من مصلحتنا قبول وقف إطلاق نار بلبنان
-
غارة إسرائيلية تودي بـ23 سورياً في يونين اللبنانية