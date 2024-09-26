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تركيا: نخطط ونحضر لعمليات إجلاء محتملة من لبنان

جانب من آثار القصف الإسرائيلي
جانب من آثار القصف الإسرائيلي
الخميس، 26-09-2024 02:32 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس أنها تخطط وتحضير لعمليات إجلاء محتملة للأتراك والأجانب من لبنان.

وقالت مصادر في الوزارة على هامش إحاطة قدمها زكي آق تورك مستشار العلاقات العامة والإعلام في الوزارة في أنقرة: "تمتلك القوات المسلحة التركية القدرة والإمكانات اللازمة لتنفيذ المهام الموكلة إليها من أجل الإجلاء الآمن للمواطنين الأتراك أو الرعايا الأجانب من لبنان، حيث نفذت بنجاح العديد من عمليات الإجلاء من قبل".

وأكدت المصادر أن الوزارة تتابع التطورات في لبنان عن كثب بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مضيفا: "يجري التخطيط والتحضيرات الأولية في نطاق عملية إجلاء محتملة".

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وشددت المصادر على أن المساعدات للبنان ستستمر بالتنسيق مع المؤسسات الأخرى، بما يتماشى مع مطالب بيروت والظروف الأمنية".

 

RT

 
gnews

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