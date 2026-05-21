تركيا: نعمل على إعادة مواطنينا المحتجزين بعد التدخل ضد "أسطول الصمود"

الخميس، 21-05-2026 01:06 م

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تعمل بالتنسيق مع جميع المؤسسات لضمان سلامة وعودة المواطنين الأتراك الذين تم احتجازهم خلال حملة أسطول الصمود العالمي لفك حصار غزة.

وأضاف فيدان في منشور على منصة "إكس" اليوم الخميس، أن تركيا تعتزم إعادة مواطنيها بالإضافة إلى مشاركين من دول أخرى إلى الأراضي التركية عبر رحلات جوية خاصة.

وشدد الوزير على أن بلاده ستواصل حماية حقوق مواطنيها، والوفاء بمسؤوليتها الإنسانية تجاه المدنيين في غزة، مضيفا: "سنواصل دعمنا للشعب الفلسطيني بكل حزم".

 
 


