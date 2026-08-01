السبت 2026-08-01 06:14 م

تركيا والعراق يوقعان اتفاقا لمدة عام لاستخدام خط أنابيب النفط

تركيا والعراق يوقعان اتفاقا لمدة عام لاستخدام خط أنابيب النفط
تركيا والعراق يوقعان اتفاقا لمدة عام لاستخدام خط أنابيب النفط
 
السبت، 01-08-2026 04:20 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، السبت، إن تركيا والعراق وقعا اتفاقا لمدة عام واحد لضمان الاستخدام الفعال لخط أنابيب النفط الخام بين البلدين.اضافة اعلان


وأضاف الوزير في منشور على إكس "في الوقت الذي تتواصل فيه جهودنا للتوصل إلى اتفاق جديد طويل الأجل بشأن هذا الخط... قمنا بتطبيق هذا الترتيب الخاص بعمليات العبور، والذي يغطي طاقة يومية تبلغ 750 ألف برميل".

وأشار إلى أن هذا الخط الذي ينقل النفط العراقي بأمان ودون انقطاع إلى الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان، يتمتع بمكانة استراتيجية أكثر من أي وقت مضى، فيما يتعلق بأمن إمدادات الطاقة الإقليمية والعالمية، كما يتضح من التطورات في أسواق النفط العالمية.

وتابع "هدفنا هو الاستفادة من هذه البنية التحتية القوية إلى أقصى حد ممكن وتحقيق تعاون شامل وطويل الأمد من شأنه أن يفتح حقبة جديدة في الشراكة التركية العراقية في مجال الطاقة، ونقل موارد الطاقة في العراق والمنطقة إلى الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان".
 
 


gnews

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تركيا والعراق يوقعان اتفاقا لمدة عام لاستخدام خط أنابيب النفط

عربي ودولي تركيا والعراق يوقعان اتفاقا لمدة عام لاستخدام خط أنابيب النفط



 
 






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