تركيا والعراق يوقعان اتفاقا لمدة عام لاستخدام خط أنابيب النفط

وأضاف الوزير في منشور على إكس "في الوقت الذي تتواصل فيه جهودنا للتوصل إلى اتفاق جديد طويل الأجل بشأن هذا الخط... قمنا بتطبيق هذا الترتيب الخاص بعمليات العبور، والذي يغطي طاقة يومية تبلغ 750 ألف برميل".
وأشار إلى أن هذا الخط الذي ينقل النفط العراقي بأمان ودون انقطاع إلى الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان، يتمتع بمكانة استراتيجية أكثر من أي وقت مضى، فيما يتعلق بأمن إمدادات الطاقة الإقليمية والعالمية، كما يتضح من التطورات في أسواق النفط العالمية.
وتابع "هدفنا هو الاستفادة من هذه البنية التحتية القوية إلى أقصى حد ممكن وتحقيق تعاون شامل وطويل الأمد من شأنه أن يفتح حقبة جديدة في الشراكة التركية العراقية في مجال الطاقة، ونقل موارد الطاقة في العراق والمنطقة إلى الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان".
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