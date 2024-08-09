تركيا : 9 قتلى و26 جريحا في حادث اصطدام حافلة

ووقع الحادث قرابة الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي - في البلاد- ، عندما اصطدمت حافلة الركاب الآتية من إيسكيشهر، في وسط البلاد، بجدار جسر على طريق سريع بالقرب من أنقرة، ما استدعى تدخل عدد كبير من سيارات الإسعاف وطواقم الإغاثة، حسبما ذكرت محطة "تي آر تي" التلفزيونية التركية العامة.
وقال محافظ أنقرة واصب شاهين، الذي نقلت عنه المحطة قوله: "لم يكن هناك أي أثر للفرامل في المكان، ما يدفع إلى الظن أن سائق الحافلة قد غفى".
وفتحت السلطات المعنية تحقيقًا في الحادث.
وتشهد تركيا الكثير من حوادث الحافلات، ففي مايو الماضي قُتل 10 أشخاص وجرح 40 في حادث اصطدام بين حافلة وسيارتين وشاحنة على طريق سريع قرب مرسين في جنوب البلاد.
تركيا بالعربي، 09.08.2024
في حادث مأساوي وقع صباح اليوم الجمعة في منطقة بولاتلي بولاية أنقرة، حيث اصطدمت حافلة ركاب بقاعدة أحد الجسور، مما أسفر عن مصرع 9 ركاب وإصابة 26 آخرين بجروح متفاوتة… pic.twitter.com/gLH5yqqU1r
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