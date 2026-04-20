ترمب: الأمور بيدي ومعظم قادة إيران السابقين اختفوا

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنّ إيران تخسر 500 مليون دولار يوميا بسبب الحصار البحري وهو رقم لا يمكن تحمله حتى على المدى القصير.





وقال ترمب عبر تروث سوشال إنه يحقق نصرًا ساحقًا في الحرب وبفارق كبير والامور تسير بشكل ممتاز.



وبين أن "عدو أميركا" في حال ارتباك ويدرك أن أسطوله تم محوه وسلاحه الجوي انتقل إلى مدارج مظلمة فهو لا يملك معدات مضادة للصواريخ والطائرات.



وأشار إلى أنّ معظم قادة إيران السابقين اختفوا وهذا يعد تغييرا للنظام.





