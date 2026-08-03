ترمب: التسريبات كشفت حجم الهجوم الذي كان مخططا له

وأضاف ترمب أن تجريد إيران من قدراتها النووية يمثل جوهر القضية، معتبراً أن هذه الخطوة كان ينبغي أن تتم منذ وقت طويل، مؤكداً أنه يرغب في منح الإيرانيين "فرصة أخيرة" قبل اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن التسريبات كشفت حجم الهجوم الذي كان مخططاً له، ما سمح لإيران بمعرفة ما كان سيحدث، موضحاً أن الهجوم كان مقرراً أن يستمر لفترة طويلة وأنه كان سيؤدي إلى أضرار كبيرة.
وأكد ترمب أنه يأمل أن "تعود إيران إلى رشدها"، مشدداً على أنه لا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي، وأن عليها إدراك ذلك.
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