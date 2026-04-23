ترمب: الحديث عن مهلة لإيران غير صحيح

12:05 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الحديث عن وجود مهلة زمنية تتراوح بين 3 إلى 5 أيام أمام إيران لإبرام اتفاق "غير صحيح".





وأضاف ترمب، لشبكة "فوكس نيوز": "لا يوجد أي ضغط زمني بشأن تمديد وقف إطلاق النار، والمهلة التي تم الحديث عنها بين ثلاثة وخمسة أيام غير صحيحة".





