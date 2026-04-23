الخميس 2026-04-23 01:24 ص

ترمب: الحديث عن مهلة لإيران غير صحيح

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الخميس، 23-04-2026 12:05 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الحديث عن وجود مهلة زمنية تتراوح بين 3 إلى 5 أيام أمام إيران لإبرام اتفاق "غير صحيح".اضافة اعلان


وأضاف ترمب، لشبكة "فوكس نيوز": "لا يوجد أي ضغط زمني بشأن تمديد وقف إطلاق النار، والمهلة التي تم الحديث عنها بين ثلاثة وخمسة أيام غير صحيحة".
 
 


