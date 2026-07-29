الأربعاء 2026-07-29 04:19 م

ترمب: سنشن ضربات قوية ضد إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الأربعاء، 29-07-2026 03:31 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستشن ضربات ضد إيران، مؤكدا أن الرد سيكون قويا.

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وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إن الهجوم على المليشيات في العراق تم بتنسيق مع الحكومة العراقية، مضيفا أن المليشيات المدعومة من إيران "سرطان العالم".

 
 


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