ترمب: سنمحو إيران من على وجه الأرض إذا هاجمت سفننا في هرمز

11:06 م

الوكيل الإخباري- توعد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بمحو إيران إذا هاجمت السفن الأميركية في مضيق هرمز. اضافة اعلان





وقال ترمب لفوكس نيوز: " سنمحو إيران من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تقود السفن عبر مضيق هرمز".





