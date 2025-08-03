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ترمب يجدد دعم واشنطن السيادة المغربية على الصحراء الغربية

ترمب
ترمب
 
الأحد، 03-08-2025 12:03 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب جدد التأكيد على اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية -التي تشكل مصدر خلاف طويل بين الرباط والجزائر- ودعمها مقترح الحكم الذاتي.اضافة اعلان


وفي منشور على حسابها بمنصة إكس، قالت الوكالة إن ترامب جدد في برقية بعثها إلى الملك المغربي محمد السادس بمناسبة عيد العرش التأكيد على اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالسيادة المغربية على الصحراء، ودعمها المقترح المغربي للحكم الذاتي بـ"اعتباره الأساس الوحيد من أجل تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع".
 
 
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