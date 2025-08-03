ترمب يجدد دعم واشنطن السيادة المغربية على الصحراء الغربية

وفي منشور على حسابها بمنصة إكس، قالت الوكالة إن ترامب جدد في برقية بعثها إلى الملك المغربي محمد السادس بمناسبة عيد العرش التأكيد على اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالسيادة المغربية على الصحراء، ودعمها المقترح المغربي للحكم الذاتي بـ"اعتباره الأساس الوحيد من أجل تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع".
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