ترمب يسحب ترشيح ستيفانيك لمنصب السفيرة في الأمم المتحدة

الوكيل الإخباري- قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الخميس، إلغاء ترشيح النائبة المنتمية للحزب الجمهوري إليز ستيفانيك لتشغل منصب سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة.

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وقال ترمب "طلبت من إليز ستيفانيك البقاء في منصبها بمجلس النواب بصفتها من أكبر حلفائي، وهو أمر مهم بالغ الأهمية للمساعدة في الحفاظ على الأغلبية الضئيلة في مجلس النواب".



وأضاف على منصة "تروث سوشيال"،"الناس يحبون إليز، ويقفون معها ، ليس لدينا ما يدعو للقلق بشأن يوم الانتخابات، وهناك آخرون يمكنهم القيام بعمل جيد في الأمم المتحدة، لذلك، ستبقى إليز في الكونجرس، وستنضم إلى فريق قيادة مجلس النواب".