ترمب يسحب ترشيح ستيفانيك لمنصب السفيرة في الأمم المتحدة

وقال ترمب "طلبت من إليز ستيفانيك البقاء في منصبها بمجلس النواب بصفتها من أكبر حلفائي، وهو أمر مهم بالغ الأهمية للمساعدة في الحفاظ على الأغلبية الضئيلة في مجلس النواب".
وأضاف على منصة "تروث سوشيال"،"الناس يحبون إليز، ويقفون معها ، ليس لدينا ما يدعو للقلق بشأن يوم الانتخابات، وهناك آخرون يمكنهم القيام بعمل جيد في الأمم المتحدة، لذلك، ستبقى إليز في الكونجرس، وستنضم إلى فريق قيادة مجلس النواب".
ويشار إلى أن ستيفانيك البالغة من العمر 40 عامًا نائبة في مجلس النواب الأميركي، وهي حليفة قوية لترمب وتلقت تعليمها في جامعة هارفارد.
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