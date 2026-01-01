ترمب يكشف عن أمنيته للعام الجديد

10:08 ص

الوكيل الإخباري- كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حفل رأس السنة في مار-أ-لاغو بولاية فلوريدا عن أمنيته للعام الجديد. اضافة اعلان





وقال ترامب ردا على سؤال حول أمنيته لعام 2026: "السلام على الأرض"، وهي نفس الأمنية التي تمناها خلال عام 2025 مع بدء ولايته الثانية، في فترة تشهد نزاعات دولية واسعة.

