الخميس 2026-01-01 12:07 م

ترمب يكشف عن أمنيته للعام الجديد

الرئيس دونالد ترامب
دونالد ترامب
الخميس، 01-01-2026 10:08 ص
الوكيل الإخباري-   كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حفل رأس السنة في مار-أ-لاغو بولاية فلوريدا عن أمنيته للعام الجديد.


وقال ترامب ردا على سؤال حول أمنيته لعام 2026: "السلام على الأرض"، وهي نفس الأمنية التي تمناها خلال عام 2025 مع بدء ولايته الثانية، في فترة تشهد نزاعات دولية واسعة.
 
 


