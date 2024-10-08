 
الثلاثاء 2024-10-08 09:44 ص
 

ترمب يلوم «الجينات السيئة» في ارتكاب المهاجرين غير الشرعيين للجرائم

ترمب
ترمب
الثلاثاء، 08-10-2024 08:43 ص

الوكيل الإخباري-   زعم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الاثنين، أن المهاجرين غير الشرعيين في بلاده الذين ارتكبوا جرائم لديهم «جينات سيئة»، وفقاً لما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية.

وقالت الصحيفة إن التصريح الذي أدلى ترمب به خلال مقابلة مع الإذاعي هيو هيويت أثناء انتقاده سياسات نائبة الرئيس كامالا هاريس بشأن أمن الحدود يعد أحدث مثال لخطاب الرئيس السابق الذي يجرد المهاجرين من إنسانيتهم ويحتقرهم.

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واتهم ترمب هاريس «بالسماح للناس بالمرور عبر حدود مفتوحة، 13 ألفاً منهم قتلة»، مكرراً زعماً يشوه البيانات التي أصدرتها الحكومة الفيدرالية مؤخراً.


قال ترمب: «أعتقد أن هذا في جيناتهم، ولدينا كثير من الجينات السيئة في بلدنا الآن. لقد دخل 425 ألف شخص إلى بلدنا لا ينبغي لهم أن يكونوا هنا، وهم مجرمون».


ويزعم ترمب وحلفاؤه أن البيانات التي أصدرتها هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، الشهر الماضي، للكونغرس، تُظهر أن إدارة الرئيس جو بايدن أطلقت سراح أكثر من 13 ألف مهاجر غير شرعي أدينوا بارتكاب جرائم قتل.


والحقيقة هي أن البيانات تعود إلى عقود، قبل فترة طويلة من تولي بايدن منصبه، وتشمل المجرمين المدانين الذين يمكن سجنهم خارج نطاق سلطة إدارة الهجرة والجمارك.


ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن المحلل السياسي ريتشارد حنانيا، رئيس مركز الدراسات الحزبية والآيديولوجية قوله: «أنا لا أدافع عادة عن تصريحات ترمب، وهو هنا يطلق كذبة القتلة البالغ عددهم 13 ألفاً المفرج عنهم»، لكن حنانيا لفت إلى أن المرشح الجمهوري «محق في أن الإجرام وراثي إلى حد كبير».


ويواجه ترمب ردود فعل عنيفة بسبب خطابه الذي يستهدف المهاجرين غير الشرعيين منذ أن بدأ الترشح للرئاسة في عام 2015، لكن لغته أصبحت أكثر قتامة وتشهيراً في حملته الأخيرة.

 
gnews

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